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محافظات

تنفيذ 95 حالة إزالة لمخالفات البناء والتعديات فى يوم واحد بأسيوط

السبت 02/مايو/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: إن حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بجميع القرى والمراكز والأحياء مستمرة وبدون أى تهاون فى تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها حيث تم تنفيذ 95 حالة إزالة لتعديات ومخالفات فى يوم واحد بمساحة 16 ألف و651 مترا لتعديات على أراض زراعية واراضى املاك دولة ومخالفات بناء للقانون 119 لسنة 2008 بقرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الازالة وازالة مخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية. 

واشار المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة  اليوم – انه ترأس العديد من حملات الازالة لبعض مخالفات المبانى والتعديات بقرى ومراكز المحافظة فضلا عن ان حملات الازالة اليومية تتم تحت اشراف نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال بمركز اسيوط واحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب تتم تحت اشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام للمحافظة وحملات المراكز الشمالية تحت اشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد حيث استهدفت حملات اليوم الواحد مراكز ساحل سليم وابوتيج وابنوب والبدارى واستهدفت ازالة بعض مخالفات البناء فى مهدها وتنفيذ قرارات الازالة الصادرة لبعض التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بمشاركة اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج وتاج جلال رئيس مركز ومدينة ابنوب ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى لافتًا الى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والاحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع احالة المخالفات الى النيابة العسكرية .

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين الالتزام والبقاء في المنازل قدر الإمكان وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
تنفيذ 95 حالة إزالة لمخالفات البناء والتعديات فى يوم واحد بأسيوط
تنفيذ 95 حالة إزالة لمخالفات البناء والتعديات فى يوم واحد بأسيوط
تنفيذ 95 حالة إزالة لمخالفات البناء والتعديات فى يوم واحد بأسيوط
تنفيذ 95 حالة إزالة لمخالفات البناء والتعديات فى يوم واحد بأسيوط
تنفيذ 95 حالة إزالة لمخالفات البناء والتعديات فى يوم واحد بأسيوط
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