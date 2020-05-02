برلماني مهنئا العمال بعيدهم: أبطال يواصلون العمل ليلا ونهارا رغم كورونا

تقدم النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتحية قلبية إلى عمال مصر الشرفاء بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أن هؤلاء العمال أبطال، فهم يواصلون العمل ليلا ونهارا من أجل استمرار مسيرة الإنتاج وتلبية الحاجات اليومية للمواطنين، رغم مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، آخذين كل الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





وقال "صدقي"، فى بيان أصدره منذ قليل، إن عمال مصر الذين أخذوا على عاتقهم النهوض بهذا الوطن فى مرحلة التقدم الاقتصادى وإنجاز المشروعات العملاقة التى لا تتم إلا بأيدى أبناء مصر المخلصين فى جميع أنحاء البلاد، فكل التحية والإجلال لهؤلاء الابطال البواسل فى مختلف مواقع الإنتاج.





وأكد أن عمال مصر الشرفاء يحتلون مكانة كبيرة فى قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع المصريين.



