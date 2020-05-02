برلماني مهنئا العمال بعيدهم: أبطال يواصلون العمل ليلا ونهارا رغم كورونا

تقدم النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتحية قلبية إلى عمال مصر الشرفاء بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أن هؤلاء العمال أبطال، فهم يواصلون العمل ليلا ونهارا من أجل استمرار مسيرة الإنتاج وتلبية الحاجات اليومية للمواطنين، رغم مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، آخذين كل الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وقال "صدقي"، فى بيان أصدره منذ قليل، إن عمال مصر الذين أخذوا على عاتقهم النهوض بهذا الوطن فى مرحلة التقدم الاقتصادى وإنجاز المشروعات العملاقة التى لا تتم إلا بأيدى أبناء مصر المخلصين فى جميع أنحاء البلاد، فكل التحية والإجلال لهؤلاء الابطال البواسل فى مختلف مواقع الإنتاج.
وأكد أن عمال مصر الشرفاء يحتلون مكانة كبيرة فى قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع المصريين.
وأضاف النائب عمرو صدقى، أن ما شهدته مصر خلال الـ6 سنوات الماضية من إنجازات ومشروعات قومية كبرى وغير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث يجعلنا جميعا ننحنى أمام المقامات الرفيعة لعمال مصر الأوفياء، والمقاتلين فى مختلف مواقع العمل والانتاج تحية وإجلالا لهم على هذه الإنجازات المبهرة والتى جعلت من مصر واحدة من اهم الدول داخل منطقة الشرق الاوسط وافريقيا فى مشروعات التنمية والبناء والتعمير.