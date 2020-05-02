بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. التفاصيل الكاملة لغلق 5 حارات تضم 19 منزلا في قرية بسوهاج ..صور

أغلقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج أ مس، 5 حارات بقرية باجا دائرة مركز سوهاج، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في 3 منازل بالمنطقة، وتم وضع الخدمات اللازمة لمراقبة الوضع.





وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير لتوفير احتياجات السكان، كما تم تكوين فريق من المتطوعين من الشباب لتلبية احتياجات الأهالي.





وقام فريق من الطب الوقائى بمديرية الصحة وإدارة سوهاج الصحية بتكثيف أعمال الترصد والرش والتطهير لمنطقة قرية باجا مركز سوهاج بقيادة الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

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وأعلن وكيل وزارة الصحة، عزل مربع سكني بالكامل بالقرية بعد ظهور حالات إيجابية في المنطقة، لافتا إلى أن الإصابة كانت في منزل واحد وظهرت بعد ذلك حالات إيجابية في منزل مجاور فى نفس الشارع، مؤكدا أن الحالات الإيجابية بقرية باجا تمثل تقريبا ثلث الحالات الإيجابية الموجودة بمحافظة سوهاج.





وأكد "جميعة"، أنه تم التطهير الكامل للمربع السكنى بإجمالى 5 حارات تضم 19 منزلا وجميع الحالات المصابة، تم التنسيق مع اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج ومحمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى لتوفير المستلزمات أثناء فترة العزل البالغة 14 يوما وقامت الأجهزة الأمنية بوضع الحراسة الأمنية بالمنطقة لمنع الدخول والخروج.

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وأضاف أنه تم عمل التطهير اللازم للمنطقة بالتنسيق مع محمد الإمبابى رئيس مجلس ومدينة سوهاج وتم عمل التوعية اللازمة لكيفية العزل السليم للسكان بالمنطقة واتباع التعليمات الوقائية والاحترازية اللازمة وتم اخذ بيانات جميع الاسر للتواصل معهم على مدار الاسبوعين القادمين.