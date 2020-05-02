AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. التفاصيل الكاملة لغلق 5 حارات تضم 19 منزلا في قرية بسوهاج ..صور

السبت 02/مايو/2020 - 12:19 م
فيروس كورونا في سوهاج
فيروس كورونا في سوهاج
Advertisements
خالد رياض
أغلقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج أمس، 5 حارات بقرية باجا دائرة مركز سوهاج، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في 3 منازل بالمنطقة، وتم وضع الخدمات اللازمة لمراقبة الوضع.

وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير لتوفير احتياجات السكان، كما تم تكوين فريق من المتطوعين من الشباب لتلبية احتياجات الأهالي.


وقام فريق من الطب الوقائى بمديرية الصحة وإدارة سوهاج الصحية بتكثيف أعمال الترصد والرش والتطهير لمنطقة قرية باجا مركز سوهاج بقيادة الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

اقرأ ايضًا| لا لقاح قبل عام 2036.. خبراء يصدمون الجمهور بسبب كورونا

وأعلن وكيل وزارة الصحة، عزل مربع سكني بالكامل بالقرية بعد ظهور حالات إيجابية في المنطقة، لافتا إلى أن الإصابة كانت في منزل واحد وظهرت بعد ذلك حالات إيجابية في منزل مجاور فى نفس الشارع، مؤكدا أن الحالات الإيجابية بقرية باجا تمثل تقريبا ثلث الحالات الإيجابية الموجودة بمحافظة سوهاج.


وأكد "جميعة"، أنه تم التطهير الكامل للمربع السكنى بإجمالى 5 حارات تضم 19 منزلا وجميع الحالات المصابة، تم التنسيق مع اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج ومحمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى لتوفير المستلزمات أثناء فترة العزل البالغة 14 يوما وقامت الأجهزة الأمنية بوضع الحراسة الأمنية بالمنطقة لمنع الدخول والخروج.

اقرأ ايضًا| ريمديسفير.. تفاصيل أول دفعة من عقار فيروس كورونا الجديد.. فيديو

وأضاف أنه تم عمل التطهير اللازم للمنطقة بالتنسيق مع محمد الإمبابى رئيس مجلس ومدينة سوهاج وتم عمل التوعية اللازمة لكيفية العزل السليم للسكان بالمنطقة واتباع التعليمات الوقائية والاحترازية اللازمة وتم اخذ بيانات جميع الاسر للتواصل معهم على مدار الاسبوعين القادمين.

بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. التفاصيل الكاملة لغلق 5 حارات تضم 19 منزلا في قرية بسوهاج ..صور
بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. التفاصيل الكاملة لغلق 5 حارات تضم 19 منزلا في قرية بسوهاج ..صور
بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. التفاصيل الكاملة لغلق 5 حارات تضم 19 منزلا في قرية بسوهاج ..صور
بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. التفاصيل الكاملة لغلق 5 حارات تضم 19 منزلا في قرية بسوهاج ..صور
بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. التفاصيل الكاملة لغلق 5 حارات تضم 19 منزلا في قرية بسوهاج ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشاف حالة كورونا جديدة بسوهاج وإجراءات لـ عزل المخالطين وتعقيم الشوارع

محدش يخرج .. ماذا يحدث في شارع المصابة بـ كورنا في سوهاج

حالة قادمة من تركيا نشرت كورونا.. ماذا يحدث فى قرية منشية نيازى بـ المنيا ؟

رفعوا شعار الالتزام خلال 14 يوما.. انتهاء الحجر الصحي بقرية الهياتم في الغربية.. والأهالي يحتفلون بالحلوى والورود

كورونا يعكر فرحة رمضان.. كيف عاشت المناطق المعزولة بالمحافظات غرة الشهر الكريم

العزل المنزلى لــــ 35 شخصا من المخالطين لسبعة حالات كورونا بمدينة سوهاج

ترشيحاتنا

تعرض للقتل العمد.. قصة سيلفانوس أوليمبيو أول رئيس لتوجو

في ذكرى وفاته.. قصة رحيل وائل نور المفاجئة

شاهد.. هنا الزاهد تنشر صورة رسمها لها أحد متابعيها

من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان

الحقن بـ دماء الإبل والغراء أمل جديد في القضاء على أخطر الفيروسات

احذر.. تجنب لمس هذه المنطقة حماية لنفسك من الإصابة بكورونا

AdvertisementS

أستاذ مناعة: سبب واحد وراء تزايد حالات فيروس كورونا فى مصر.. تفاصيل

ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا.. وطبيب يحذر: السمنة وراء زيادة معدلات الموتى

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

ريمديسفير.. تفاصيل أول دفعة من عقار فيروس كورونا الجديد.. فيديو

إلغاء امتحانات الثانوية العامة.. تحرك برلماني لتلبية دعوات الطلاب بتغيير القانون

لا لقاح قبل عام 2036.. خبراء يصدمون الجمهور بسبب كورونا

دكتور تحاليل: علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين إيجابية..شاهد

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

بقيمة 8 جنيهات.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم السبت 2 مايو

محام: سما المصري عليها حكم قضائي

تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

في ذكرى وفاته.. قصة رحيل وائل نور المفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. سيرين عبد النور وأحلام تتألقان بالإطلالة نفسها

تعرض للقتل العمد.. قصة سيلفانوس أوليمبيو أول رئيس لتوجو

‏كيف يؤثر العرقسوس على مرضى الضغط؟.. استشارى يجيب