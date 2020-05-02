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محافظات

توريد 50 ألفا و446 طن قمح للشون والصوامع في القليوبية

السبت 02/مايو/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أعلن المهندس عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية عن توريد 50 ألف طن و446 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد وحتى الآن.


من جانبه قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه تم تكليف مسؤولي الصوامع بالقليوبية منذ بدء عمليات التوريد برفع الأنظمة التي تعمل بها الصوامع مثل قياس درجة الحرارة ورفع الأتربة وقياس درجة المخزون للحفاظ على الأقماح المخزنة بتلك الصوامع طوال المدة وعدم تعرضها للتلف.


وأكد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد المحصول وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم خلال 48 ساعة، مشددا على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة.


وأضاف محافظ القليوبية أن الدولة تولى اهتماما خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الإستراتيجية وتعمل المحافظة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

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