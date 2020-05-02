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أخبار العالم

مسئول إيراني يكشف موعد الموجتين الثانية والثالثة لانتشار كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 12:14 م
رئيس منظمة الغذاء
رئيس منظمة الغذاء والادوية في ايران
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قسم الخارجي
كشف رئيس منظمة الأغذية والأدوية في إيران، محمد رضا شانة ساز، عن موعد الموجتين الثانية والثالثة لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال "رضا شانة ساز" إن "حدوث الموجتين الثانية والثالثة من تفشي فيروس كورونا سيكون خلال فصل الخريف القادم"، قائلا: "لا نشك في هذا الأمر وسيحدث بالتأكيد"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف، "في ضوء إجراءات الوقاية والإجراءات المتخذة والتعاون الجيد في البلاد فقد انخفضت هواجسنا حول استمرار المرض خلال الشهرين الجاري والمقبل إلا أن هواجسنا جدية تماما في الخريف القادم لأن الموجة التالية يمكن أن تحدث فيه".

وتابع رئيس منظمة الأغذية والدوية، أنه "بناء على ذلك فإن أهم توصية هي التزام الصحة الفردية والتباعد الاجتماعي اللذين ما زالا يعدان الأداة الأهم للسيطرة على الفيروس المستجد".
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