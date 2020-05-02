مسئول إيراني يكشف موعد الموجتين الثانية والثالثة لانتشار كورونا

كشف رئيس منظمة الأغذية والأدوية في إيران، محمد رضا شانة ساز، عن موعد الموجتين الثانية والثالثة لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.





وقال "رضا شانة ساز" إن "حدوث الموجتين الثانية والثالثة من تفشي فيروس كورونا سيكون خلال فصل الخريف القادم"، قائلا: "لا نشك في هذا الأمر وسيحدث بالتأكيد"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.





وأضاف، "في ضوء إجراءات الوقاية والإجراءات المتخذة والتعاون الجيد في البلاد فقد انخفضت هواجسنا حول استمرار المرض خلال الشهرين الجاري والمقبل إلا أن هواجسنا جدية تماما في الخريف القادم لأن الموجة التالية يمكن أن تحدث فيه".



