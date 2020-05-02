AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب المجتمع المدني بالتبرع بمستلزمات الوقاية لعمال النظافة

السبت 02/مايو/2020 - 12:37 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
طالب النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، رجال الأعمال والمجتمع المدني بالتبرع بأدوات الوقاية لعمال النظافة لحمايتهم من خطر كورونا.

واضاف مشهور، ان فئة جامعى القمامةتزداد معاناتهم، في ظل أزمة كورونا وعدم توفير سبل وقاية لهم، رغم أن طبيعة عملهم تتطلب توفير مثل تلك المستلزمات قبل ظهور فيروس قاتل مثل كورونا فهم يتعاملون بشكل مباشر مع مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

وأوضح أن جميع عمال النظافة ليسوا مدربين على العمل بتلك الظروف، ويجب تدريبهم  على كيفية تنظيف الشوارع، وتطهيرها وتوفير سبل الحماية لهم، والكشف الطبي باستمرار، مضيفا أنه لا يتم توفير عدد كاف من الكمامات وغيرها من مستلزمات الوقاية وإذا توافرت فهي مستعملة وغير معقمة، وهذا لابد من وجود المجتمع المدني بجانب الدولة للمساعدة في هذه الأزمة.

ولفت الى أن عامل النظافة هو أحد العناصر الأساسية في منظومة الوقاية خير من العلاج وهو الأكثر عرضة للسقوط كضحية لكثير من العوامل أهمها افتقاده أبسط احتياطات الأمان، مشيرا إلى أن عددهم نحو مليون شخص يعملون في جمع وإعادة تدوير ١٦ ألف طن يوميًا من القمامة، وزاد الرقم نحو ٢٠٠٠ طن في الوحدات السكانية مع وجود المواطنين بالمنازل بسبب أزمة فيروس «كورونا».

وطالب النائب بتقديم كافة أوجه الدعم لعمال النظافة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تتعرض لها الدولة وتوفير إجراءات الوقاية لهم، وكذلك بزيادة بدل المخاطر الخاص بهم، وتدشين صندوق مخاطر لعمال النظافة على مستوى الجمهورية على غرار الصندوق الذى تم تدشينه لصالح أعضاء المهن الطبية، فالخطر الذى يواجهونه واحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظة آمنة.. تدشين مبادرة لتوفير المستلزمات والمطهرات في كفر الشيخ

لمواجهة كورونا..محافظ الإسكندرية يشدد على تطهير صناديق القمامة

سولاف درويش تطالب الحكومة بتوفير كمامات وأدوات تعقيم لعمال النظافة

نائبة تطالب بتوفير المستلزمات الوقائية لعمال النظافة

بعد توفير 100 ألف كمامة.. "محافظة آمنة" تناشد رجال أعمال كفر الشيخ دعمها لمواجهة كورونا

محافظة آمنة.. مبادرة لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

ما الفرق بين البطارية السائلة والجافة وما الأفضل للسيارة؟

محام: سما المصري عليها حكم قضائي

فيديوجراف.. حتى لا تقع في الفخ.. علامات تميز لحم الكلاب

إلغاء امتحانات الثانوية العامة.. تحرك برلماني لتلبية دعوات الطلاب بتغيير القانون

لا لقاح قبل عام 2036.. خبراء يصدمون الجمهور بسبب كورونا

الحقن بـ دماء الإبل والغراء أمل جديد في القضاء على أخطر الفيروسات

AdvertisementS

أستاذ مناعة: سبب واحد وراء تزايد حالات فيروس كورونا فى مصر.. تفاصيل

ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا.. وطبيب يحذر: السمنة وراء زيادة معدلات الموتى

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

ريمديسفير.. تفاصيل أول دفعة من عقار فيروس كورونا الجديد.. فيديو

إلغاء امتحانات الثانوية العامة.. تحرك برلماني لتلبية دعوات الطلاب بتغيير القانون

لا لقاح قبل عام 2036.. خبراء يصدمون الجمهور بسبب كورونا

دكتور تحاليل: علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين إيجابية..شاهد

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

بقيمة 8 جنيهات.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم السبت 2 مايو

محام: سما المصري عليها حكم قضائي

تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

في ذكرى وفاته.. قصة رحيل وائل نور المفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. سيرين عبد النور وأحلام تتألقان بالإطلالة نفسها

تعرض للقتل العمد.. قصة سيلفانوس أوليمبيو أول رئيس لتوجو

‏كيف يؤثر العرقسوس على مرضى الضغط؟.. استشارى يجيب