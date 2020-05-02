برلماني يطالب المجتمع المدني بالتبرع بمستلزمات الوقاية لعمال النظافة

طالب النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، رجال الأعمال والمجتمع المدني بالتبرع بأدوات الوقاية لعمال النظافة لحمايتهم من خطر كورونا.





واضاف مشهور، ان فئة جامعى القمامة تزداد معاناتهم، في ظل أزمة كورونا وعدم توفير سبل وقاية لهم، رغم أن طبيعة عملهم تتطلب توفير مثل تلك المستلزمات قبل ظهور فيروس قاتل مثل كورونا فهم يتعاملون بشكل مباشر مع مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا والفطريات.





وأوضح أن جميع عمال النظافة ليسوا مدربين على العمل بتلك الظروف، ويجب تدريبهم على كيفية تنظيف الشوارع، وتطهيرها وتوفير سبل الحماية لهم، والكشف الطبي باستمرار، مضيفا أنه لا يتم توفير عدد كاف من الكمامات وغيرها من مستلزمات الوقاية وإذا توافرت فهي مستعملة وغير معقمة، وهذا لابد من وجود المجتمع المدني بجانب الدولة للمساعدة في هذه الأزمة.





ولفت الى أن عامل النظافة هو أحد العناصر الأساسية في منظومة الوقاية خير من العلاج وهو الأكثر عرضة للسقوط كضحية لكثير من العوامل أهمها افتقاده أبسط احتياطات الأمان، مشيرا إلى أن عددهم نحو مليون شخص يعملون في جمع وإعادة تدوير ١٦ ألف طن يوميًا من القمامة، وزاد الرقم نحو ٢٠٠٠ طن في الوحدات السكانية مع وجود المواطنين بالمنازل بسبب أزمة فيروس «كورونا».



