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محافظات

توريد 24 ألفا و588 طنا و76 كيلو من الأقماح داخل صوامع الغربية

السبت 02/مايو/2020 - 01:12 م
صوامع الغربية
صوامع الغربية
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أحمد على

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، عن توريد  24ألفا و588طنا و76كيلو حتي اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بواقع1468طن و508كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية1453طن و3كيلو، والبنك664طنا و740كيلو.

وأشار عبد الجواد، أن ماتم توريده العام السابق في نفس اليوم من الموسم بلغ 17 ألفا 855 طن وأن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 34ألف و700 فدان .

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين .

كما تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

كما أوضح أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا .

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