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أخبار العالم

مقتل 40 شخصا وإصابة 50 آخرين في اندلاع أعمال شغب بسجن وسط فنزويلا

السبت 02/مايو/2020 - 12:32 م
اندلاع مظاهرات في
اندلاع مظاهرات في سجن بوسط فنزويلا
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على صالح
كشفت السلطات في فنزويلا عن اندلاع أعمال شغب في سجن بوسط الدولة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة 50 آخرين ، بمن فيهم ضابط بالحرس الوطني أصيب بجروح في انفجار وحارس السجن الذي أصيب بسكين.

وبدأت الاضطرابات في سجن يانوس وسط فنزويلا، أمس الجمعة، بمظاهرة احتجاجية تطالب بالسماح لأقاربهم بتوصيل الطعام لهم. 

وقالت النائبة الفنزويلية ماريا بياتريز مارتينيز، إن المواجهة المسلحة اندلعت بعد ذلك بين النزلاء والحراس.

وقال مارتينيز ، الذي أطلع على تقرير مبكر أعدته قوات الأمن في البلدة ، إن ضابط الحرس الوطني أصيب بجروح في انفجار قنبلة يدوية. يقع السجن في مدينة غواناري على بعد 450 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة كاراكاس.

وأكدت وزيرة خدمات السجون الفنزويلية ، إيريس فاريلا ، لصحيفة Ultimas Noticias المحلية أن ما مجموعة من السجناء هاجموا ضباطًا في طاقم الحراسة خارج السجن.

وقال فاريلا إن مأمور السجن أصيب بسجين واحد على الأقل وهو يحمل سكينا.

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ويوجد في فنزويلا ما يقرب من 30 سجنا و 500 سجن يمكن أن تستوعب ما يقدر بنحو 110،000 نزيل. 

ويقول مسؤولو حقوق الإنسان إن السجون عنيفة ومزدحمة للغاية ، حيث تسيطر العصابات على الأسلحة والمخدرات.

وبحسب مجموعة مرصد السجون الفنزويلية ، فقد تم بناء سجن جواناري لاستيعاب 750 سجينًا ، ولكنه مكتظ بما يتجاوز طاقته الاستيعابية بـ 2500 سجين.

ووقعت أعمال شغب مماثلة قبل عام في سجن قريب أيضًا في ولاية البرتغال ، حيث توفي 29 سجينًا في سجن للشرطة يضم عدة مئات من المعتقلين.
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