AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان يبحث امتحانات طلاب الثانوية والجامعات بحضور وزيري التعليم

الأحد 03/مايو/2020 - 07:03 ص
طلاب
طلاب
Advertisements
ماجدة بدوى
طالب النائب اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنه الدينيه بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفر الشيخ وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بسرعة إعلان طرق الامتحانات وانهاء أى لغط بشأن امتحانات الشهادة الثانوية وكذا طلبة السنوات النهائية بالجامعات وخاصة طلبة كلية الطب.

وشدد الجندي على ضرورة وضع آلية للامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة الطلبة او انتقال العدوى لهم مع ضرورة ألا تتوقف العملية التعليمية أو تضيع عام من عمر الوطن، مردفا: " لا أفرض رأى بعينه وأعلم أن الحكومه تبحث هذا الأمر".

وأوضح النائب أن وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى سيحضرون إلى مجلس النواب، اليوم الاحد، لعرض خطتهم وسنناقش ذلك الأمر بما يحفظ صحة الطلاب من ناحية ويسير العملية التعليمية.

وأضاف وكيل اللجنة الدينية: "نقدر جهود الدولة فى التعامل مع أزمة كورونا وندعم كل الاجهزة التنفيذية ونقف خلفها فى تلك المحنة وندعو الله أن يزيح الغمة وتعود الحياة لطبيعتها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد طلاب المدارس: سنجمع آراء زملائنا في جدول امتحانات الثانوية العامة لتوصيل صوتهم للمسئولين

روابط التصويت على تعديلات جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .. شارك الآن

التعليم في أسبوع.. طارق شوقي يعلن تدريس لغة الإشارة في المدارس.. ويرد على المطالبين بإغلاق المدارس خوفا من كورونا.. ويوافق على تخفيض 50 % من المصروفات لطلاب فصول الخدمات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.. التعليم تناقش تعديلاته مع اتحاد الطلاب الأسبوع الجاري

تحرك عاجل من البرلمان لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

برلماني: نناقش مع الحكومة آلية امتحانات الشهادات والجامعات.. الأحد

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. مصرع 18 إرهابيا في سيناء ثأرا للشهداء.. الموت يفجع تامر شلتوت.. وتحطم مروحية أمريكية

سلوى عثمان بعد تألقها في البرنس: ردود الفعل مبهرة

عقار ريمديسفير طوق النجاة أم أمل زائف؟.. رئيس قسم المناعة بعين شمس يوضح.. فيديو

بعد نشر صورته بالمستشفى.. نكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

الرد على الأرض.. تفاصيل مصرع 18 إرهابيا فى سيناء ثأرا لـ شهداء بئر العبد

وزير الداخلية الأسبق يكشف كواليس انفجار موكبه بـ 500 كليو متفجرات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا