البرلمان يبحث امتحانات طلاب الثانوية والجامعات بحضور وزيري التعليم

طالب النائب اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنه الدينيه بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفر الشيخ وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بسرعة إعلان طرق الامتحانات وانهاء أى لغط بشأن امتحانات الشهادة الثانوية وكذا طلبة السنوات النهائية بالجامعات وخاصة طلبة كلية الطب.





وشدد الجندي على ضرورة وضع آلية للامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة الطلبة او انتقال العدوى لهم مع ضرورة ألا تتوقف العملية التعليمية أو تضيع عام من عمر الوطن، مردفا: " لا أفرض رأى بعينه وأعلم أن الحكومه تبحث هذا الأمر".





وأوضح النائب أن وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى سيحضرون إلى مجلس النواب، اليوم الاحد، لعرض خطتهم وسنناقش ذلك الأمر بما يحفظ صحة الطلاب من ناحية ويسير العملية التعليمية.



