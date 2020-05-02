ضبط عامل بسوهاج اشترك مع شقيقه لتحويل مدخرات المصريين بالخارج بطرق غير مشروعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملًا من أعمال البنوك".













وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2,000,000) إثنان مليون جنيه مصرى.. وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.