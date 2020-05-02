فضيحة جديدة.. كيف استغل أردوغان أزمة وباء كورونا لصالحه؟

قال العميد سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية، إن الرئيس التركى أردوغان يسعى لاستعادة الدولة العثمانية، وتراوده فكرة عودة السلطنة العثمانية.









وأوضح مدير المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية، خلال استضافته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا استغلت انشغال دول العالم بأزمة انتشار فيروس كورونا وعملت على كسر الهدنة واستخدام أسلحة محرمة باستهداف مدنيين مع تحقيق أهداف تكتيكية فى ليبيا.









وأكد العميد سمير راغب أن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، خان الأمانة، وكان من المفترض أن يحافظ على وحدة أراضى الحكومة الليبية، وذلك بعدما قام بعمل اتفاقية مؤخرا عن ترسيم الحدود البحرية الباطلة والتى أوجدت ذريعة لدى الجانب التركى أن يتدخل فى الشئون الليبية.





وأضاف أن الجيش الوطنى الليبى إذا حسم المعارك فى الأراضى الليبيى سيختفى وقتها التدخل التركى أو الجنود المرتزقة مع محاكمة كل الأطراف التى تتدخل فى شئون الدولة الليبية.



