نجحت الاجهزة الامنية، فى ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .













حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة .





كما تم ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال لإحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع (أربعة أشخاص) يعملون حاليًا بإحدى الدول العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقًا للفحص المستندى بلغت ما يعادل (4,5 مليون جنيه مصرى) .





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.