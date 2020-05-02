بالتورتة.. الفريق الطبي بالمدينة الجامعية في المنصورة يحتفل بسلبية عينة أم رضيعة



وأكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، أن ما يميز أفراد الطاقم الطبى ليس جهودهم فقط مع المصابين، ولكن النازع الإنسانى المتجسد فى هذا الموقف والروح الوطنية المتأصلة والمتمثلة فيما حدث.



وقال: "الأم مسيحية ومن احتفل بنجاتها من الفيروس طاقم مسلم فرحا بذلك، خاصة لأن لها ابنة رضيعة كادت تجن من حرمانها منها عندما تم عزلها عنها، حتى أدخل االله لقلبها الفرحة".







فيما توجهت الأم الشكر لهم على كل ما فعلوه لها ولرضيعتها من اهتمام وحب. ووجه مكى الشكر للفريق الطبى على كل ما يقدمه للمرضى، مؤكدا أن التاريخ لن ينسى ما قدموه فى ظل تداعيات هذا الفيروس.

سادت حالة من الفرح والسعادة داخل العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة عقب ظهور سلبية عينة أم وضعت منذ ٣ أشهر، وظهرت إيجابية في المرة الأولى وأصيبت الأم بانهيار نتيجة إبعاد رضيعتها، والتى ظهرت نتيجتها سلبية، فتم عزلها عنها.وفور ظهور العينة سلبية للأم، عمت السعادة الجميع وقام أحد أفراد المدينة بعمل تورتة عليها صورة ابنتها الرضيعة، مما أدى لحالة من الفرح ممزوجة بالدموع.