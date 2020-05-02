مجلس النواب أبرزها.. نجم الزمالك السابق يطرح مقترحات لانتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

طرح أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق بعض المقترحات لإجراء انتخابات مجلس ادارة إتحاد الكرة القادم.
وقال أكرم عبدالمجيد عبر مقطع فيديو إنه يقترح على اللجنة الخماسية المؤقتة إجراء الانتخابات القادمة الاتحاد الكرة على غرار ما يجرى فى انتخابات مجلس النواب.
وأضاف أن المقترح يجب خلاله تقسيم الانتخابات على ٦ مناطق تشمل الصعيد وبجرى والقاهرة بحيث تجرى الانتخابات فى كل منطقة على مرشحين يتقدمون للمنافسة ويتم اختيار ممثل على سبيل المثال عن جنوب الصعيد وغيرها من الست مناطق لعضوية مجلس ادارة الجبلاية القادم.
وأضاف أن هناك مقترح آخر يتضمن تمثيل المناطق والصعيد وبجرى والقاهرة فى رابطة الأندية المحترفة بحيث يتولى الممثل عن تلك المناطق متابعة شؤون الأندية ولا يتم حرمانها من التواجد فى مجلس الجبلاية القادم.
يذكر أن محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة أكد أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، يحتاج إلى دراسة متأنية، لا سيما وأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية "صيفا"، خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام في 2021.
وقال محمد الماشطة في تصريحات له: "هل الدورة الأوليمبية في 2024 ستقام في موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ وأرى أن الموقف القانوني لو تم إجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره، ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر والأقرب للصواب أن تقام الانتخابات بعد الدورة الأوليمبية".
وأضاف: "لو الدورة الأولمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط، ولابد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي"، مشيرا إلى أن إنشاء روابط في لائحة اتحاد الكرة الجديدة، على اعتبار أن رابطة الأندية المحترفة تستطيع إدارة المسابقات وبيع الحقوق الإعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالي لا يوجد به إشهار للروابط لأن الإشهار في وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية.