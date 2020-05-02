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محافظات

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تشهد محافظة استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الصيف سواء بالشواطي  او لإعادة الشي لأصله  بالطرق .

واكد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح أنه يتم حاليا تطوير شاطئ روميل التى يجرى تنفيذها  حاليا استعدادا لموسم الصيف السياحى .

وأوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان بمطروح أنه تم إنهاء نسبة كبيرة من  الأعمال الجارى تنفيذها بالشاطئ الكافتيريات ودورات المياه وخزان مياه وغيرها مع إعادة تطوير لسان الشاطئ بما يخدم الحركة السياحية ويحافظ على الشاطئ من التأكل بفعل عوامل أمواج البحر والنحر.

واضاف سيتم عمل مجرى مائي أسفل اللسان ويمر المياه من البحر الكبير إلى البحيرة بما يعمل على تجديد المياه ويمنع عوامل النحر ويدعم تكثيف رمال الشاطئ 

وأشار انه يتم تنفيذ تلك الأعمال من خلال  الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت اشراف مديرية الإسكان بالمحافظة 
 
من ناحية اخرى تابع محافظ مطروح  أعمال  رصف وتطوير منطقة باب البحر و التى تنفذ حاليا  بعد انتهاء مراجعة مد البنية التحتية من بيارات صرفحيث  صحى وشنايش امطار وأعمدة إنارة وغيرها.

بينما وجه المحافظ  بسرعة  مراجعة وإنهاء كافة  الاعمال، وتيسير حركة المشاه والسيارات مع الحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى بالمنطقة.
تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو
تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو
تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو
تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو
تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو
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