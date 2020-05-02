توريد 79 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

كان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أصدر قرارا بتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لتوريد محصول القمح موسم 2020 برئاسة منال الغندور السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها وكلاء وزارات الزراعة والتموين ومسئولى المطاحن والرقابة على الصادرات والواردات وصيانه الحبوب والرقابه التموينية وبنك الإئتمان الزراعى والسلامه والصحة المهنية للقيام باتخاذ كافه الاستعدادات اللازمه لإستقبال محصول القمح.



انتظمت اليوم عمليات توريد القمح إلى صوامع وشون الدقهلية االبالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر جاهزة لاستقبال القمح يوميا من الموردين .ووصلت الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 79 ألف طن بالصوامع والشون التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة منذ بدء التوريد في منتصف شهر ابريل.وأكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن الكمية الموردة هذا العام قد تصل إلى 225 ألف طن حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدانا.