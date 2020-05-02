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حوادث

للحد من انتشار كورونا.. الداخلية تغلق ١١ مركزا تعليميا و160 محلا ومطعما

السبت 02/مايو/2020 - 01:15 م
الداخلية تغلق ١١
الداخلية تغلق ١١ مركزا تعليميا
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن حملاتها المكبرة وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".

وباشرت تلك الحملات عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.


وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (160) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية و غلق (11) مكان نشاط تعليمى مخالف .

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 
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