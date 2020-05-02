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اقتصاد

مصر لصناعة الكيماويات ترفع إنتاجها من المطهرات لأكثر من 120 ألف طن سنويا

السبت 02/مايو/2020 - 01:15 م
شركة مصر لصناعة الكيماويات
شركة مصر لصناعة الكيماويات
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علياء فوزى
تواصل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والذي يمثل "هيبوكلوريت الصوديوم"، أحد أبرز منتجاتها حيث يستخدم في أعمال التطهير ضد فيروس كورونا.

ورفعت الشركة طاقتها الإنتاجية من "هيبوكلوريت الصوديوم" والذي يدخل في صناعة المطهرات والمنظفات، إلى 120 ألف طن سنويا

ويعد "هيبوكلوريت الصوديوم" من أقوى المطهرات التي تقضي على الفيروسات والجراثيم، حيث يستخدم في تطهير وتعقيم الأسطح والمباني والمعدات. 

وتحرص الشركة على تلبية طلبات العملاء رغم ارتفاع الطلب بأكثر من 800%، وقامت الشركة برفع الطاقة الانتاجية حتى تفي بمتطلبات السوق من منتج" هيبوكلوريت الصوديوم" لمواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أن الشركة قامت بتلبية احتياجات عدد من الوزارات والمحافظات والهيئات والشركات والمستشفيات من منتج "هيبوكلوريت الصوديوم" للقيام بأعمال التعقيم و التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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