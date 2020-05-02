مفهوم الإنسانية في الإسلام..أزهري عالمي يكشف أسرارا عن نبينا محمد

قال الشيخ هاني أبو عرب، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن الإنسانية لا تتجزأ ومفهوم الإنسانية في الإسلام كثير ويحمل الكثير من المعاني والمعاملات بين البشر، وهناك الإنسانية بين المسلم وأخيه المسلم، وبين المسلم وغير المسلم، وحتى إنسانية الإنسان مع الحيوان.

وتابع الشيخ هاني أبو العرب، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن النبي محمد كان خير دليل على احسن مفاهيم الانسانية، حيث أمر النبي في بداية الدعوة للإسلام ان على المسلمين ان يتعاملوا مع غيرهم من المسلمين بإنسانية ومودة.

وأَضاف عضو مركز الازهر العالمي للفتوى، أن الاسلام المعاملات قديمًا ضربت خير مثال في الانسانية في التعامل بين المسلمين واليهود وغيرهم، ولفت الى ان الله كان له حكمة كبيرة في ان يجعل نبينا محمد رسول الله ليعلمنا دروس الاسلام ومفاهيمها بشكل صحيح.

وأشار الى ان الإسلام أعطی الإنسان حقوقه الكاملة غير المنقوصة، ولم يترك صنفا من الناس إلا ونص القرآن علی حقه، وفصلت السنة النبوية ذلك وبينته، مما لم يوجد في دين أو منهج غير الإسلام، والإنسانية إحدى خصائص الإسلام، وقد حرص الإسلام في تكريمه للإنسان، فجعل له حقوقه الكاملة غير المنقوصة في الحرية والكرامة والحياة الكريمة، فلا يحتقر أحد أو يعتدي عليه أحد، وانّ عليه واجبات يؤدّيها تجاه المجتمع وأفراده في جوّ من الألفة والمحبة. لأن الله خلق الناس من نفس واحدة، وقد أكد علی المساواة بين جميع أفراد المجتمع.







