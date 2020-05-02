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حوادث

5 عناصر إجرامية وأسلحة ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة على بحيرة المنزلة

السبت 02/مايو/2020 - 01:28 م
٥ عناصر اجرامية واسلحة
٥ عناصر اجرامية واسلحة ومخدرات
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاستهداف المسطح المائى لبحيرة المنزلة لضبط جميع الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التى تتخذ من البحيرة مأوى لها.

حيث شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام تخت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وقوات الأمن.

أسفرت جهود تلك الحملة فى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية عن ضبط 5 عناصر إجرامية .. وبحوزتهم (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش- 17 طلقة مختلفة الأعيرة ) وفى مجال ضبط متجرى المواد المخدرة تم ضبط 4 قضايا مخدرات وتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم (19,700 كيلوجرام من نبات البانجو المخدر).

وفى مجال تنفيذ الأحكام القضائية تم تنفيذ 862 حكما قضائيا متنوعة عبارة عن (487 حبس جزئى ومستأنف- 258 غرامات- 117 مخالفات) بإجمالى 10 متهمين وفى مجال التعديات على بحيرة المنزلة تم ضبط (16) قضية إلقاء مخلفات فى غير الأماكن المخصصة وضبط (9) قضايا تعدى على أملاك الرى والصرف وضبط (14) قضية تبوير أراضى زراعية و ضبط (150) متر غزل تحاويط مخالف وضبط (2) قضية غزل جوابى مخالف.

 كما تم إزالة أحواش سمكية وسدود داخل البحيرة بمساحة 3 أفدنة بالإضافة إلى القيام بأعمال تنمية وتطوير داخل البحيرة بمساحة 5000 متر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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