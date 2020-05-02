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أخبار العالم

قطر تسجل 776 إصابة جديدة بـ كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 01:23 م
كورونا فى قطر
كورونا فى قطر
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشارت وزارة الصحة القطرية، في بيان صادر، اليوم السبت، إلى تعافي 98 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 1534 حالة. 

وفي سياق منفصل تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية  حاجز الـ 40 ألف حالة إصابة حيث سجلت القارة 40,746 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 1,689 وتعافى 13,383 حالة وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ياتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدولى، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
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