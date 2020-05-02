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محافظات

صحة الدقهلية: تحول نتائج 71 إصابة بكورونا إلى سلبية بمستشفيات العزل

السبت 02/مايو/2020 - 02:01 م
المتعافين من كورونا
المتعافين من كورونا
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية ظهور نتائج تحاليل للحالات المحجوزه بمستشفى الحجر الصحي بتمى والمدينه الجامعيه وتحولت نتائج 71 حاله من ايجابيه إلى سلبيه .

واضاف" مكى"  ان النتائج أسفرت أيضا عن خروج 15 حاله تحسن وشفاء تام منهم 10 بالمدينه الجامعيه و 5 بتمى الامديد وسيتم خروج باقي الحالات تباعا بعد تحول نتائجهم وشفائهم التام.

وقدم مكى الشكر للطاقم الطبى قائلا" لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للفرق الطبيه بمستشفيات العزل على ما بذلوه من جهد وتضحيات فى سبيل اسعاد وشفاء المرضى".

وكان  وكيل وزارة الصحه قد اعلن ايضا عن خروج اصغر طفل وهو رضيع عمره 38 يوم ويعتبر من اصغر المصابين بمستشفيات العزل بالدقهلية.
صحة الدقهلية: تحول نتائج 71 إصابة بكورونا إلى سلبية بمستشفيات العزل
صحة الدقهلية: تحول نتائج 71 إصابة بكورونا إلى سلبية بمستشفيات العزل
صحة الدقهلية: تحول نتائج 71 إصابة بكورونا إلى سلبية بمستشفيات العزل
صحة الدقهلية: تحول نتائج 71 إصابة بكورونا إلى سلبية بمستشفيات العزل
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