بمشاركة 120 معدة.. تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشأة و20 قرية على مستوى الجيزة

نفذت محافظة الجيزة أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة اشترك بها أكثر من 120 معدة متنوعة من الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة ومديريات الشئون الصحية والطب البيطرى و الزراعة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض كورونا.





وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات التطهير ميدانيا مؤكدا ان المحافظة بكل أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشاة خلال يوم واحد واكثر من 20 قرية بالمراكز مؤكدا علي استمرار مجهودات التطهير يوميا حفاظا علي سلامة المواطنين.





وأشار راشد إلى أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعددًا من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعددًا من مقار مكاتب البريد والبنوك وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.





وكلف محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقري المحافظة علي ان تكون الاولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وذلك حفاظا علي سلامه المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا .





رافق محافظ الجيزة في حملات التطهير المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة.





وشملت مجهودات التطهير والتعقيم اليوم حي الدقي تمت أعمال التطهير في شارع التحرير من ش السودان حتي ميدان الجلاء ثم ش السد العالي ثم ميدان سليمان جوهر ومتفرعاته حتي ش التحرير .





وفي حي العمرانية تم رش وتطهير شوارع خاتم المرسلين و ترعة الزمر و الثلاثينى و مستشفى الصدر و عدوى سليم و الدكتور و العمرانية الشرقيه ومتفرعاتها و مكتب تأمينات الجيزه بشارع الثلاثيني عمارات الاوقاف و فرع البنك الأهلي للصرف الآلي و المنطقه الأزهرية .





وفي حي جنوب الجيزة شملت المجهودات شوارع المحطة ومراد وربيع الجيزي وام المصريبن و6 اكتوبر والمنيب والمجزر الالي ومقار البنوك والشوارع الفرعية بحزيرة الدهب وعباس العقاد.

كما تم تطهير جميع انحاء حي الهرم متضمنه تعقيم وتطهير المدارس ومكاتب البريد والبنوك والوحدات الصحيه وغيرها من اماكن تجمع المواطنين.





وفي حي الوراق بالوحدة الصحية ومستشفي الوراق المركزي ومبني حي الوراق وقسم شرطه الوراق وموقف السرفيس والبنك الأهلي وبنك مصر ومعهد تيودور بلهارسيا وقريه طناش.





وفي حي الطالبية شوارع ترسا والعروبة والمحولات ومتفرعاتهم وعز الدين عمر والمريوطية كما تم رش وتطهير شارع الكيلاني وشارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته وقطاع المنيرة الغربية وجميع بلوكات مساكن عزيز عزت بحي شمال الجيزة.

وفي مركز ومدينة العياط تم رش وتعقيم شارع الجيش وشارع شكرى القواتلى وقرية المقاطفيه واستمرار حملة التعقيم لباقى الشوارع والقرى .





وفي كرداسة شمل التطهير ( مركز الغسيل الكلوي ومسجد العريان وشارع المدرسة والشحايته والمستشفى وواجهة ٣٠ منزل ).





وبمركز ومدينة أوسيم تم تطهير وتعقيم شوارع الجمهورية وحتي ميدان الزيدية والحرية ومتفرعاته مروراُ بطريق برطس وحتى مركز شرطة أوسيم والفكرية والشون وشارع المحطة والمدرسة التجارة ومنطقة مستشفى أوسيم وحتي طريق مركز شرطة أوسيم و درب النافد وشوارع القاضى والعمدة ومتفرعاته وعزبة اليمن ومتفرعاته و طريق قرية زاوية نابت والصفيرة والكنيسة ومقلب الجد وجميع الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية بالمدينة.





وبمركز منشأة القناطر تم تطهير قري نكلا والمنصورية وبني سلامه وبرقاش والجلاتمة وابو غالب والمنصورية .





وقرية ام خنان بالحوامدية وقري مزغونة والشوبك الغربي بالبدرشين والاقواز والودي بمركز الصف وقري الكداية وصول والقبابات بمركز ومدينة أطفيح .





وبمركز ابو النمرس تم تطهير وتعقيم طريق مصر أسيوط السريع وقرية منيل شيحه بنطاق مركز وواجهات البنوك ومحطات البنزين والمنازل و المحلات .



