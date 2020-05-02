الضوء الأخضر.. مواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال النائب محمد صدقي هيكل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المخالفات والتعديات الموجودة في المحافظات هي مشكلة تواجهها الدولة من فترة طويلة، وهناك ثلاثة أطراف في تلك العملية المواطن صاحب الارض ومهندس حماية الأراضي والدولة أو الجهة المعنية.





وأضاف النائب محمد هيكل، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن أمر البناء على أي أرضٍ زراعية يتطلب موافقة الوزارة، وهذا بعد الموافقة المبدئية من مهندس حماية الأراضي التابع للمنطقة أو المركز، موضحا "بنديله ضوء أخضر".





وتابع أن غير ذلك تكون بدون موافقة الوزارة ويتسبب ذلك في المخالفة وفرض العقوبة على المتعدين، مشيرًا إلى أن المحافظات تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.





وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تنفيذ عدة حملات إزالة تعديات بالمحافظات.





في الأقصر، تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة القرنة.

وفي الوادي الجديد، تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأرض الزراعية وأرض أملاك الدولة.

وفي بني سويف، تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأرض الزراعية بدائرة مركز شرطة ناصر.

وفي جنوب سيناء، تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأرض ملك الدولة بدائرة قسم شرطة رأس سدر.

وفي قنا، تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بدائرتي مركز شرطة (قوص، ونجع حمادي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.