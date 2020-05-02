إجراءات وقائية بعد ظهور أول حالة كورونا في شركة بترول بالبحر الأحمر.. وعزل 29 مخالطًا

قرّرت إحدى شركات البترول بمنطقة رأس شفير بالبحر الأحمر، اتخاذ عدة إجراءات وقائية واحترازية، بعد ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا بالمنطقة وعزل نحو 29 من العاملين المخالطين للحالة المصابة.









واستقرت غرفة الطوارئ المنعقدة بالمنطقة، إلى عدة إجراءات مبدئية سيجري تنفيذها من الآن تفعيلا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية بينها غلق المنطقة تماما ولمدة ١٤ يوما أمام الدخول والخروج على أن تبدأ حركة التغييرات يوم الثلاثاء الموافق ١٣ مايو، وغلق صالات الطعام جميعها واستخدام الوجبات المنفردة إفطار وسحور في أماكن السكن وارتداء جميع المتواجدين بالمنطقة للكمامات، وإمكانية خفض عدد العاملين بالإدارات بناءً على تعليمات وتوجيهات إدارة المنطقة وتسجيل كشف لجميع المخالطين للحالة (فئة أ وفئة ب وفئة ج) منذ ركوبه لأتوبيس القاهرة عند القدوم إلى المنطقة وحتى نزوله لرأس غارب، وتفعيل بروتوكول وزارة الصحة فيما يخص عزل المخالطين حسب كل فئة ومتابعة حالتهم بصفة مستمرة.









وأهابت الشركة بالعاملين بالتحلي باليقظة التامة، وقالت: "وليعلم الجميع أننا جميعا شركاء في العبور من هذه الأزمة والخروج منها، ونحن بسلام وخير ونثمن مجهوداتكم المحمودة التي تحافظ على عجلة الإنتاج ومسيرة اقتصاد البلاد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".









وكانت نتائج الفحص أظهرت إيجابية النتائج بالإصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد العاملين بالخدمات المعاونة بشركة بترول بمنطقة راس غارب شمال البحر الأحمر، وتم اتخاذ الإجراءات الازمة لنقل العامل المصاب لأحد مستشفيات العزل.









وأكدت مصادر بالشركة أن العامل المصاب وصل الشركة قادما من الإجازة، وأنه كان يقيم بمنطقة شبرا بالقاهرة ووصل الشركة يوم الأحد الماضي ويعمل بفيلا H2 كخدمة معاونة ولم يتسلم العمل هذا اليوم وتوجه إلى العيادة صباح يوم الاثنين الماضي بعد ارتفاع درجة حرارته ليلا ولم يستلم عمله بالمنطقة منذ وصوله وحتى إرساله إلى مستشفى رأس غارب، واتُخذت الإجراءات الطبية المطلوبة وتفعيل بروتوكول الاشتباه في حالته، وتم حصر من قام بالتعامل معهم منذ وجوده بالمنطقة ثم تم إرساله إلى رأس غارب لعمل تحليل له وظهرت النتيجة بإيجابية الحالة، ما يستوجب إقامة الحجر الصحي بالمنطقة 14 يومًا.







