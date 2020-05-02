AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إجراءات وقائية بعد ظهور أول حالة كورونا في شركة بترول بالبحر الأحمر.. وعزل 29 مخالطًا

السبت 02/مايو/2020 - 02:30 م
كورونا
كورونا
Advertisements
إبراهيم جادالله
قرّرت إحدى شركات البترول بمنطقة رأس شفير بالبحر الأحمر، اتخاذ عدة إجراءات وقائية واحترازية، بعد ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا بالمنطقة وعزل نحو 29 من العاملين المخالطين للحالة المصابة.


واستقرت غرفة الطوارئ المنعقدة بالمنطقة، إلى عدة إجراءات مبدئية سيجري تنفيذها من الآن تفعيلا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية بينها غلق المنطقة تماما ولمدة ١٤ يوما أمام الدخول والخروج على أن تبدأ حركة التغييرات يوم الثلاثاء الموافق ١٣ مايو، وغلق صالات الطعام جميعها واستخدام الوجبات المنفردة إفطار وسحور في أماكن السكن وارتداء جميع المتواجدين بالمنطقة للكمامات، وإمكانية خفض عدد العاملين بالإدارات بناءً على تعليمات وتوجيهات إدارة المنطقة وتسجيل كشف لجميع المخالطين للحالة (فئة أ وفئة ب وفئة ج) منذ ركوبه لأتوبيس القاهرة عند القدوم إلى المنطقة وحتى نزوله لرأس غارب، وتفعيل بروتوكول وزارة الصحة فيما يخص عزل المخالطين حسب كل فئة ومتابعة حالتهم بصفة مستمرة.


وأهابت الشركة بالعاملين بالتحلي باليقظة التامة، وقالت: "وليعلم الجميع أننا جميعا شركاء في العبور من هذه الأزمة والخروج منها، ونحن بسلام وخير ونثمن مجهوداتكم المحمودة التي تحافظ على عجلة الإنتاج ومسيرة اقتصاد البلاد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".


وكانت نتائج الفحص أظهرت إيجابية النتائج بالإصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد العاملين بالخدمات المعاونة بشركة بترول بمنطقة راس غارب شمال البحر الأحمر، وتم اتخاذ الإجراءات الازمة لنقل العامل المصاب لأحد مستشفيات العزل.


وأكدت مصادر بالشركة أن العامل المصاب وصل الشركة قادما من الإجازة، وأنه كان يقيم بمنطقة شبرا بالقاهرة ووصل الشركة يوم الأحد الماضي ويعمل بفيلا H2 كخدمة معاونة ولم يتسلم العمل هذا اليوم وتوجه إلى العيادة صباح يوم الاثنين الماضي بعد ارتفاع درجة حرارته ليلا ولم يستلم عمله بالمنطقة منذ وصوله وحتى إرساله إلى مستشفى رأس غارب، واتُخذت الإجراءات الطبية المطلوبة وتفعيل بروتوكول الاشتباه في حالته، وتم حصر من قام بالتعامل معهم منذ وجوده بالمنطقة ثم تم إرساله إلى رأس غارب لعمل تحليل له وظهرت النتيجة بإيجابية الحالة، ما يستوجب إقامة الحجر الصحي بالمنطقة 14 يومًا.


وتم رفع حالة الطوارئ بالمنطقة، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى التي ستضعها لجنة وزارة الصحة وتتابع تنفيذها لضمان سلامة العاملين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحقيقات في انفجار مركب صيد برأس غارب: شبكة الصيد كسرت خط غاز.. والأمن الوطني: ليس عملا تخريبيا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 15 صيادًا في حادث «انفجار مركب رأس غارب»

98 فرقة صحية.. تطعيم 110 آلاف طفل ضد الحصبة الألمانية في البحر الأحمر

كسر خط الكريمات.. تعرف على فترات وقف ضخ مياه الشرب في البحر الأحمر

تعرف على مناطق ضخ مياه الشرب في البحر الأحمر

بعد أسبوع من العزل .. شاهد كيف تسير الحياة في بهتيم

ترشيحاتنا

البنك الدولى توقع أن تصل مصر لذروة الإصابات بكورونا فى مايو الجارى

أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا في 4 دول عربية.. مفاجأة عن رامز جلال وهجوم على سما المصري

التعليم تستعد لإصدار بيان لشرح آليات ومواعيد تسليم أبحاث طلاب المدارس

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

السعودية تعين سيدة في منصب جديد.. فمن هي

إحالة مسئول كبير ببنك شهير للجنايات لتلقيه رشاوى لمنح قروض المشروعات الصغيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو

بمكياج صاخب.. صفية العمري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

مين أحلى؟.. سيرين عبد النور وأحلام تتألقان بالإطلالة نفسها