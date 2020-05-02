محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت صباحا ، جولة تفقدية ببحيرة المنزلة لتفقد أعمال تطهير البحيرة وآخر تطورات العمل بها ، رافقه خلالها مسؤولى الهيئة الهندسية وشرطة المسطحات المائية .





وفى بداية جولته ، قدم اللواء عادل الغضبان ، الشكر والتقدير الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي تعليمات سيادته بعودة بحيرة المنزلة الي سابق عهدها كما وجه الشكر لكافة القائمين على أعمال تطهير البحيرة من،رجال الهيئة الهندسية وهيئة قناة السويس والثروة السمكية والأجهزة التنفيذية ، على ما بذلوه من مجهودات كبيرة فى أعمال التطهير وتأمين بحيرة المنزلة ومنع أى مظاهر للتعديات على البحيرة .





وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطهير التى شهدتها البحيرة أدت إلى تحسين نوعية المياه والثروة السكمية بالبحيرة ، مما يعود بالنفع على العاملين بالمهنة.





وأضاف أن أعمال التكريك والتطهير تعد منظومة متكاملة ساهمت فى تغيير نوعية السمك داخل البحيرة .حيث تم الانتهاء من اكثر ٨٤% من أعمال التطهير وبنهاية العام سوف يتم الانتهاء من كافة الأعمال.





وأشاد محافظ بورسعيد بجهود شرطة المسطحات المائية فى فرض أعمال السيطرة ، مؤكدا أن الدولة استطاعت فرضت سيطرتها فى جميع مناطق البحيرة ومنع اى مظاهر للاعتداء.



