الشرقية تعلن الانتهاء من التجهيزات اللازمة لصرف معاشات شهر مايو

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لصرف معاشات شهر مايو لأصحابها بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك من خلال 328 مكتب بريد و11 ماكينة صراف آلي بجانب 85 منفذ صرف (مدارس - قاعات مجالس المدن - معاهد أزهرية - مراكز شباب) لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فوق الستين، ولمنع التزاحم أمام مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي وحفاظًا على سلامتهم وصحتهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.











ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء أعمال التطهير والتعقيم بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بينهم أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن مناسبة للانتظار واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى.









وقال إنه تمت إقامة خيام وتوفير كراسى أمام مكاتب البريد والمافذ المخصصة لصرف المعاشات وتزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم والتصدي لأي مشكلات تطرأ وحلها فورًا.









وأضاف المحافظ أنه طبقًا للخطة التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، فإنه تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالى:





- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام السبت والأحد الموافق 2-3 من شهر مايو.





- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه سيقومون بالصرف أيام "الاثنين والثلاثاء" الموافق 4-5 من شهر مايو.





- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه سيقومون بالصرف يومى الأربعاء والخميس 6 – 7 مايو.





- أصحاب المعاشات من من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له سيقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم السبت ٩ مايو.





- بالنسبة للمعاشات المحولة، فإنه يتم الصرف اعتبارًا من أول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.









يذكر أنه طبقا لتصريحات رئيس البنك المركزي، فيجوز لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم المالية من أي بنك، وبدون مصاريف إضافية، كنوع من التيسير والتسهيل على المواطنين فوق سن الستين، للحصول على خدماتهم دون معاناة.