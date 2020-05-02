وزير الدفاع مهنئا الرئيس بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان: القوات المسلحة استردت العزة الوطنية.. والقوات المسلحة تؤكد وفاءها للمهام والمسئوليات لحماية مصر وشعبها وصون أمنها القومي

القائد العام:

نصر العاشر من رمضان حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم

رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم كانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية

إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1441ه.





وجاء في البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ يسعدنى أن أهنئكم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، الذى حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية".





وتابع: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة، يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها في الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون أمنه القومي".





واختتم: "أعاد الله هذه الذكرى الخالدة عليكم بكل الخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".





كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان 1441ه.





بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـةوأضاف: "إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائما مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى يوم العاشر من رمضان".كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلًا لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.