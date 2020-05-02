الجيش الليبي يعتقل قادة من ميليشيات مصراتة

قال ضابط في الجيش الليبي، اليوم السبت، إن القوات المسلحة أسرت عددا من قادة الميليشيات التابعة لمصراتة، متهمين بعمليات تعذيب وقتل وقعت في تاورغاء مؤخرا، وأثارت جدلا واسعا.





وأضاف الضابط سليم بن خليفة، أن القوات المسلحة الليبية أسرت في عملية عسكرية 15 عنصرا من قادة ميليشيات مصراتة، أحدهم كان مسؤولا عن عمليات تعذيب وقتل وتنكيل بأهالي مدينة تاورغاء ويدعى "سالم الجاهل".





وأوضح بن خليفة، في تصريح لوكالة "إرم نيوز" الإمارات، أن من بين الأسرى أيضا القيادي الميليشياوي علي الواكشي، وهو مسؤول أيضا عن كثير من عمليات الخطف والقتل، وهو من سكان منطقة "القوشي"، وكان مساعدا للقيادي المعروف بلقب "شريخان"، والذي قتل في عملية للجيش الليبي.





وتابع أن المعتقلين محبوسين حاليا بأحد السجون التابعة للقوات المسلحة، وجارٍ حصر الجرائم التي ارتكبوها وتسليمها إلى جهات الاختصاص.





ولفت إلى أنه، بناء على اعترافات الأسرى، سيتم الإعلان قريبا عن أماكن دفن عدد من المفقودين من مدينة تاورغاء.



