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أخبار البلد

تكريم علي حسن في كتاب المستشار خالد القاضي

السبت 02/مايو/2020 - 02:44 م
تكريم علي حسن في
تكريم علي حسن في كتاب القاضي
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كرم المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، في كتابه الذي حمل عنوان "دار القضاء العالي رمز العدالة وقدسية القضاء"، باعتباره رمز للصحافة الوطنية الذي ظل قرابة أربعين عامًا محررًا قضائيًا للوكالة في القضاء المصري الشامخ ، وعاصر أحداثًا قضائية كثيرة ومتنوعة ، وكان ولا يزال موضع احترام وتقدير كافة من تعامل معه .

وشارك علي حسن، خلال تلك السنوات في تغطيات مختلف القضايا والمحاكمات السياسية ومحاكمات رموز الفساد وقضايا الإرهاب، وكافة الأحداث القضائية الكبرى التي كانت محل اهتمام الرأي.
تكريم علي حسن في كتاب المستشار خالد القاضي
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