تعليم الاسماعيلية: 7783 طالبا يؤدون الاختبار الالكتروني للغة الإنجليزية بالأول الثانوى





وبدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية عملها منذ الصباح الباكر وذلك بمتابعات مكثفة مع جميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها للتأكد تماما من تواجد الجميع داخل غرف العمليات الفرعية وجميع المعلمين المنوطين بأعمال الآمتحانات.

وأشار قبيصي الي أنه تم التواصل مع الطلاب عبر الصفحة الرسمية للمدرسة وعبر تطبيق واتساب والخدمات التليفونية المتاحة لتلقى اى شكاوى والعمل على حلها على الفور . وأضاف انه تم التنبيه علي ضرورة مراعاة الوقت المحدد لدخول الطلاب الى منصة الإمتحانات وآداء آمتحان والذى بدأ من التاسعة صباحا وانتهى الثانية عشر ظهرا.

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية على ان 7783 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى تمكنوا من الدخول على المنصة واداء إمتحان مادة اللغة الأجنبية الاولى على التايلت عن طريق الواي فاي أو الشريحة وفقا للتعليمات الوزارية .