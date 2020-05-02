برلماني يطالب بقائمة سوداء لرجال الأعمال الذين يسرحون العمالة

طالب النائب اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، بضرورة وضع قائمة سوداء بأسماء أصحاب الشركات التى تقوم بتسريح العمالة خلال أزمة كورونا أو الانتقاص من حقوقهم، وأخرى للشرفاء الذين يساندون الدولة ويدعمون عمالتهم ولا ينتقصون من حقوقهم شيء.





وطالب "الجندى"، العمال المتضررين حال فصلهم أو وقوع أى ضرر عليهم من قبل أصحاب شركتهم بتقديم شكواهم إلى اتحاد العمال والنقابات العمالية، الـ 25 التابعة له ومكاتب القوى العاملة، على أن يتم تغطية رواتبهم من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى يتم حل أزماتهم مع أرباب الأعمال.





وشدد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، على الحكومة عدم تقديم أى دعم لرجال الأعمال الذين يسرحون العمالة، مؤكدا أن تلك الفترة هى اختبار وستبين الغث من الثمين، ومن وقف بجانب الدولة ومن يعمل لمصلحته فقط ولابد من أن تكشر الدولة عن أنيابها حيال رجال الأعمال الذين لايلتزمون بقراراتها، مؤكدا على ضرورة عدم استفادتهم من المبادرات التى قدمتها الدوله من خفض وتقسيط الضرائب ووقف أقساط القروض لمدة ٦ أشهر.



