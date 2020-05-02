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تعليم

تعرف على قواعد إجراء الامتحان العملي بجامعة القناة بسبب كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 04:16 م
جامعة القناة
جامعة القناة
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انجي هيبة
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس انه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة تتولى كل كلية تنظيم أداء الطلاب للتدريبات والامتحانات العملية.

 واكدت انه تنفيذا لهذه الإجراءات، اعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، قواعد أداء التدريبات العملية أو الإكلينيكية وإجراء الامتحان العملي مشيرا الى أن كل كلية عليها وضع التصور الخاص بالتدريبات والامتحانات العملية في حال انتهاء فترة تعليق الدراسة وعرضه على مجلس شئون التعليم والطلاب للتنسيق بين الكليات المختلفة .

 وتابعت تتم الامتحانات العملية في كامل الأجزاء التي درسها الطالب علي ان تكون الامتحانات العملية حسب طبيعة الدراسة في كل كلية .

 واوضحت لا يؤثر رسوب الطالب في الامتحان العملي على نقله إلى السنة الدراسية الأعلى وعلى الكلية في حالة عدم أداء (اجتياز) الطالب للامتحان العملي وضع القواعد المنظمة لأداء الطلاب للتدريبات والامتحانات العملية حتى قبل التخرج علي أن تنتهي فترة التدريبات والامتحانات العملية خلال أربعة أسابيع بحد أقصى.  

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مجلس القسم المختص يقوم بتشكيل لجان الممتحنين والمصححين للامتحانات العملية حسب القواعد المعمول بها وحسب القواعد المالية الواردة في القوانين واللوائح والأنظمة.
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