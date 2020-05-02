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تعليم

تعليم الغربية : استمرار تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية للوقاية من "كورونا"

السبت 02/مايو/2020 - 04:18 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
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أحمد على

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم استمرار تطهير وتعقيم كافة مكاتب العاملين بكافة الأقسام الداخلية والمديرية للوقاية كافة العاملين من أخطار الإصابة بعدوي وباء "كورونا " خلال المرحلة الجارية .

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تحت رعاية وحضور كل من وكيل وزارة التربية والتعليم وتنفيذ مدير إدارة أمن المديرية ولجنة التطهير بالمديرية تم اليوم تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية .

وجاء ذلك  في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة للوقاية من فيروس كرونا المستجد .

كما أوضح وكيل التعليم أن تلك المبادرة  شمل التطهير جميع الطرقات وحجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى الحمامات وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان حفاظا على أرواح العاملين بديوان المديرية .


تعليم الغربية : استمرار تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية للوقاية من "كورونا"
تعليم الغربية : استمرار تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية للوقاية من "كورونا"
تعليم الغربية : استمرار تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية للوقاية من "كورونا"
تعليم الغربية : استمرار تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية للوقاية من "كورونا"
تعليم الغربية : استمرار تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بالمديرية للوقاية من "كورونا"
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