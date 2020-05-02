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أخبار العالم

السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض: لن أكذب أبدا

السبت 02/مايو/2020 - 02:55 م
السكرتيرة الصحفية
السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض
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على صالح
عقدت السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض كايلاي ماكيناني إحاطة لأول مرة منذ أكثر من 13 شهرًا، وحملت الإحاطة وعودًا بعدم الكذب وتميز الأداء نسبيًا.

وقالت ماكيناني "سيكون هناك إحاطات أكثر مما كانت عليه في العام الماضي".

وتلاحق "ماكناني" أسلافها بأكثر من طريقة، على الرغم من أن أحد الأسئلة المبكرة في الاجتماع الذي عقدته قبل تسلم مهامها كان حول ما إذا كانت ستكذب على وسائل الإعلام الإخبارية.

وقالت: "لن أكذب عليكم أبدًا، لكم كلمتي في ذلك".

وحول قضية اتهام ترامب في التحقيق الشهير للمحقق روبرت موببر، قالت ماكناني أيضًا أن تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر تكلف 40 مليون دولار - وهي مطالبة قدمها ترامب في أواخر عام 2018. 

وفي الواقع ، كانت التكلفة 32 مليون دولار، وفقًا لوزارة العدل. تم استرداد الكثير من ذلك ، بفضل المضبوطات المتعلقة بالتحقيق ، بما في ذلك من رئيس حملة ترامب السابقة بول مانافورت.

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