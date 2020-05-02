لمواجهة كورونا.. رئيس قطور يفض سوق "نشيل" الأسبوعي.. صور

نجحت الأجهزة التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة قطور بالتنسيق مع رجال الشرطة اليوم السبت من فض سوق "نشيل" الأسبوعي وإخلاءه من كافة الباعة الجائلين حفاظا على أرواح المواطنين من أخطار التكدسات والزحام المستمر .

وجاء ذلك فى إطار منع التجمعات، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحماية لصحة المواطنين .

كما أعطي المحاسب أحمد المغاوري رئيس مجلس مركز ومدينة قطور فى تعليماته الى مساعديه بالضرورة التنسيق مع كافة الإدارات المعنية بديوان مجلس مركز ومدينة الوحدات المحلية القرويه بمتابعة نشاط الأسواق .

وشدد رئيس مجلس المدينة على أهمية فض أى أسواق تقام على مستوى المركز، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بعدم التجمعات لتأمين صحة المواطنين فى إطار الحماية من فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة .

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية تقدم بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة الأبطال، قادة وضباطًا وجنودًا، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.