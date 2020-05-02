محافظ بورسعيد: 20 مليار جنيه لتطهير وتكريك 5 ملايين متر مكعب ببحيرة المنزلة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن تطهير وتكريك 5 ملايين متر مكعب في بحيرة المنزلة بتكلفة نحو 20 مليار جنيه.
وأكد خلال تفقده أعمال تطهير وتطوير بحيرة المنزلة في نطاق المحافظة، انه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الجارية بالبحيرة بنهاية العام الجاري، حيث تم الانتهاء من اكثر من ٨٤% من اعمال التكريك والتطهير من محافظة بورسعيد حتي منطقة تل بن سلام.
ويشرف على المشروع القومي لتطهير وتطوير "بحيرة المنزلة"، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويسير التطوير وفق المخطط المقرر، خاصة أن ملف التطوير هو ملف مشترك بين محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد وأحد أهم المشروعات التنموية التى يوليها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا.