محافظ بورسعيد: 20 مليار جنيه لتطهير وتكريك 5 ملايين متر مكعب ببحيرة المنزلة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن تطهير وتكريك 5 ملايين متر مكعب في بحيرة المنزلة بتكلفة نحو 20 مليار جنيه.





وأكد خلال تفقده أعمال تطهير وتطوير بحيرة المنزلة في نطاق المحافظة، انه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الجارية بالبحيرة بنهاية العام الجاري، حيث تم الانتهاء من اكثر من ٨٤% من اعمال التكريك والتطهير من محافظة بورسعيد حتي منطقة تل بن سلام.



