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برلمان

برلماني: عمال مصر يسطرون ملحمة تاريخية في سبيل نهضة الوطن

السبت 02/مايو/2020 - 03:18 م
عمال
عمال
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أحمد أيمن
هنأ المهندس إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، جموع العمال في مصر بيوم عيدهم، قائلا إنه ينظر بتقدير شديد ومعه جموع الشعب للدور الوطني الهائل الذي يقوم به عمال مصر المخلصون، في مختلف مجالات الإنتاج وكافة أماكن العمل والمصانع.

ونوه نصر الدين في بيان له، بتهنئة الرئيس السيسي لعمال مصر وتأكيده على كفاحهم النبيل واعتزازه بجهودهم باعتبارهم القوة الدافعة للبناء والتقدم والمحور الأساسي للتنمية والقاعدة الراسخة للانتاج، معربا عن خالص تقديره لعمال مصر وصناعها وزراعها الذين يسطرون بسواعدهم ملحمة تنموية.

ولفت النائب إلى أن مصر وعلى مدى السنوات الست الماضية تخوض معركة كبرى، من أجل تحقيق التنمية، أبطالها الحقيقيون هم العمال الأصلاء القادرين على العمل وقهر مختلف الظروف، قائلا إن الأرقام الدولية للتشغيل وانخفاض معدلات البطالة في مصر طوال الفترة الماضية يؤكد على الجهد المبذول في ميدان الانتاج داخل البلاد وفي كافة أماكن العمل.
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