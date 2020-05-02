برلماني: عمال مصر يسطرون ملحمة تاريخية في سبيل نهضة الوطن

هنأ المهندس إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، جموع العمال في مصر بيوم عيدهم، قائلا إنه ينظر بتقدير شديد ومعه جموع الشعب للدور الوطني الهائل الذي يقوم به عمال مصر المخلصون، في مختلف مجالات الإنتاج وكافة أماكن العمل والمصانع.





ونوه نصر الدين في بيان له، بتهنئة الرئيس السيسي لعمال مصر وتأكيده على كفاحهم النبيل واعتزازه بجهودهم باعتبارهم القوة الدافعة للبناء والتقدم والمحور الأساسي للتنمية والقاعدة الراسخة للانتاج، معربا عن خالص تقديره لعمال مصر وصناعها وزراعها الذين يسطرون بسواعدهم ملحمة تنموية.



