مجدي عبد الغني يستعيد الذكريات بموقف للبطل محمد علي رشوان

نشر الكابتن مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، صورة جديد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وعلق مجدى عبد الغني قائلا: جانب من بعثة مصر في أولمبياد لوس انجلوس .. حققنا وقتها فضية الجودو لـ البطل المصري محمد علي رشوان، بعد موقفه الرائع و النبيل بتفضيله الخساره والتنازل عن المركز الأول لـ صالح خصمه الياباني ياماشيتا الذي قد أصيب وقتها .





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي :





ابطال من ذهب افتخر بكم

منور كابتن مجدي وموقف محمد رشوان لا ينسي و أقرا عنه الي الان قمه الروح الرياضيه

فعلا هي الرياضه أخلاق





يذكر أن مجدي عبد الغني قال إن الدوري الممتاز يحتاج إلى فترة شهر ونصف تقريبًا مع ضغط المباريات حال عودته، مقترحًا أن يبدأ في شهر أغسطس وينتهي في نهاية سبتمبر.





وأضاف: "يجب أن يكون هناك استثناءات في نظام الصعود والهبوط بالموسم الحالي بكل درجاته، وإقامة الموسم الجديد في الدوري بمجموعتين لأننا في ظروف استثنائية، ولن نلجأ لهذا الأمر إلا في حال تأزم الوضع، وهو ما نعيشه حاليًا".