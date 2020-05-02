بحضور وزيري التضامن والشباب.. انطلاق قافلة مصر الخير لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا

أطلق الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة (مصر الخير)، يرافقه وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قافلة المساعدات الغذائية الشاملة والتي تضم 500 طن من المواد الغذائية، من ساحة استاد القاهرة بمدنية نصر إلى محافظات الجمهورية.





وقال علي جمعة - في بيان اليوم /السبت/ - إن القافلة تأتي في إطار تعاون كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني لدعم الأسر الأكثر احتياجا في ظل الظروف الراهنة.. مضيفا أن مؤسسة (مصر الخير) يشتمل عملها على 5 مجالات هي التعليم والصحة والتكافل والبحث العلمي ومناخ الحياة وهذا هو وقت تصدر التكافل الاجتماعي للمشهد وكل ذلك تحت توجيه قوله تعالي "وتعاونوا على البر والتقوى" وقوله تعالي "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".. متابعا "نحن في أشد الحاجة في هذا الوقت للتعاون والتكافل حتى تمر هذه الأزمة بسهولة".





من جانبها.. قالت نفين القباج وزيرة التضامن إن انطلاق قافلة (مصر الخير) اليوم يأتي بعد انطلاق قوافل صندوق (تحيا مصر) بالأمس تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا قي جميع المحافظات.. كما تنطلق الأسبوع المقبل قافلتان بالتعاون بين مؤسسة (مصر الخير) ووزارة التضامن، حيث تتحمل كل جهة نصف تكلفة القافلة، وتوجه القافلة الأولى للإسكندرية بحمولة 45 ألف كرتونة والأخرى تتوجه إلى محافظة أسيوط وتضم 50 ألف كرتونة.





بدوره، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته للمشاركة في إطلاق مبادرة مؤسسة (مصر الخير) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف للوصول للأسر المحتاجة خاصة في ظل جائحة "كورونا"، والتي أعاقت الكثير عن العمل، مؤكدا أن انطلاق القافلة يعد رسالة قوية للجميع، لافتا إلى أن المصريين جميعا يعملون علي قلب رجل واحد.





وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة (مصر الخير)، إنه لأول مرة تنطلق قافلة مجمعة للمساعدات، وأولى هذه القوافل الغذائية، حملة اليوم، والتي تحمل 500 طن وتشمل مواد غذائية.. مشيرا إلى أن القافلة تنطلق من استاد القاهرة لنحو 17 محافظة، مؤكدا أنه من المقرر تسيير عدة قوافل غذائية أخرى خلال شهر رمضان، لتغطية باقي محافظات الجمهورية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.





وأضاف أن القافلة تأتي ضمن حزمة أنشطة تقدمها مؤسسة (مصر الخير)، حيث يتم دعم المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي و40 ألف وحدة عناية للأطباء، خاصة أنهم صف الدفاع الأول.. متابعا "القافلة تضم مليونا و200 ألف وجبة، وكل كرتونة مواد غذائية تزن 20 كجم، وتكفي لأسرة مكونة من 5 أفراد لمدة 6 أيام".. مشيرا إلى أن القافلة اليوم تستهدف 65 ألف أسرة على مستوى الجمهورية.





من جانبها.. قالت أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة (مصر الخير)، إن المؤسسة كانت تعمل على إفطار 1,5 مليون صائم منذ سنوات، مؤكدةً أن هذا الأمر تغير، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، لافتةً إلى أن المساعدات المقدمة في شهر رمضان هذا العام تغيرت، حيث تم تحويل المساهمات كلها إلى كراتين بسبب أزمة "كورونا" والاحتياطات الصحية اللازمة.