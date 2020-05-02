أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 370 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا، ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 20853.





وأظهرت أرقام وبيانات غير رسمية تراجعًا حادًا في الوظائف الشاغرة المتاحة في السوق البريطاني، وذلك بسبب إحجام أغلب الشركات عن توظيف أي كوادر جديدة، فضلًا عن تجميد العديد من الشركات لأعمالها، واضطرار أخرى للطلب من موظفيها البقاء في منازلهم دون عمل.





لكنَّ هذه الأرقام لا علاقة لها بطبيعة الحال بنسب البطالة في بريطانيا، حيث إنها تتعلق بالوظائف الشاغرة المتوفرة في البلاد والتي تبحث عمن يشغلها، أما نسب البطالة فيتوقع أن ترتفع في وقت لاحق من هذا العام خاصة بعد أن تنتهي حزمة الدعم المالي التي قدمتها الحكومة للشركات التي تعطلت بسبب وباء "كورونا".





ويتبين من الأرقام التي نشرتها واحدة من شركات التوظيف العالمية، والتي تعتبر إحدى أكبر شركات التوظيف في بريطانيا أيضًا، أن الوظائف الشاغرة المعروضة هبطت الى النصف في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة وباء "كورونا"، وهو ما يدل على أن الشركات أصبحت تُحجم عن توظيف مزيد من العاملين، كما أن الشركات التي تعتزم التوسع في أعمالها ومشاريعها قررت على الأرجح تجميد خططها وأبقت على موظفيها كما هم.





وبحسب بيانات وأرقام شركة "أدزونا"، فان الوظائف الشاغرة المعروضة للإشغال انخفضت إلى النصف، وذلك بسبب اضطرار العديد من الشركات الى خفض النفقات وتقليل التكاليف وتبعًا لذلك تجميد التوظيف، وذلك بانتظار ما ستؤول له الأوضاع الاقتصادية بعد انقضاء جائحة "كورونا".