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حوادث

القبض على العكش.. مداهمة أحد أكبر أوكار المخدرات والسلاح بالدقهلية

السبت 02/مايو/2020 - 03:33 م
أمن الدقهلية يداهم
أمن الدقهلية يداهم احد اكبر اوكار المخدرات
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همت الحسينى
تمكن قطاع الأمن العام بالدقهلية بالتنسيق مع مباحث الدقهلية وقطاع الامن المركزى من مداهمة احد اكبر أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات و الاسحله النارية والسرقات بالاكراه بمنية النصر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بضبط احد اكبر اوكار المخدرات مختبئين بقربه ابو ذكرى التابعه لمركز منبه النصر

تشكلت حملة مكبره مكونه من ضباط الامن العام والمباحث وتم مداهمه منزل كلا من شخص يدعى صلاح ا .ا وشقيقه السيد وشهرتهم العكش قاموا بإطلاق النار اتجاه القوات وتبادلت القوات الخاصه تبادل إطلاق النار وتمكنت من ضبطهم وتبين إصابتهم بطلق نارى وتم تحويلهم إلى مستشفى منبه النصر .

وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية كميات كبيرة من المخدرات وحرر محضرا بالواقعه واخطرت النيابه للتحقيق
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