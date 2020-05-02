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محافظات

مصادرة كميات من الجبن المغشوشة داخل مصنعي "بير سلم" بالبحيرة

السبت 02/مايو/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
تمكنت الإدارة التموينية بمركز المحمودية بالتنسيق مع الرقابة التجارية  بالبحيرة من ضبط مصنعين من مصانع بير السلم لتصنيع منتجات الألبان بدون ترخيص وتم مصادرة 20 قرص جبنة رومى و20 كيس جبنة موتزاريلا ،و104 كجم من أكياس الجبنة الموتزاريلا، و28 كجم من بودرة بروتين، و90 عبوة جبنة مثلثات من المنتجات النهائية.

وكانت حملة مكبرة شنتها الإدارة التموينية بمركز المحمودية للرقابة على الأسواق والمنشآت الصناعية ومصانع بير السلم للتصدى لتجار الكسب الغير مشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره وباشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التجارية وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى

وأسفرت الحملة التى قادها محسن الرصد مدير الإدارة التموينية بالمحمودية عن ضبط أحد مصنعان لمنتجات الألبان غير مرخصة من مصانع "بير السلم " وتم التحفظ بداخل اول مصنع علي  20 قرص جبنة رومي و20 كيس به جبنة موتزاريلا .

و التحفظ فى المصنع الثانى على 104 كجم من أكياس الجبنة الموتزاريلا،و28 كجم من بودرة بروتين،و 90 عبوة جبنة مثلثات من المنتجات النهائية والاف العبوات الفارغة المعدة للتعبئة بأسماء شركات والاف الأكياس المعدة للتعبئة.

وتم مصادرة جميع منتجات المصنعين والتحفظ عليها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصادرة كميات من الجبن المغشوشة داخل مصنعي "بير سلم" بالبحيرة
مصادرة كميات من الجبن المغشوشة داخل مصنعي "بير سلم" بالبحيرة
مصادرة كميات من الجبن المغشوشة داخل مصنعي "بير سلم" بالبحيرة
مصادرة كميات من الجبن المغشوشة داخل مصنعي "بير سلم" بالبحيرة
مصادرة كميات من الجبن المغشوشة داخل مصنعي "بير سلم" بالبحيرة
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