الشرطة الألمانية تعتقل ألف متظاهر كسروا الحظر المفروض ضد كورونا في برلين

ألقت الشرطة الألمانية القبض على عدد من المتظاهرين الذين بلغ عددهم أكثر من ألف شخص إلى شوارع برلين للاحتفال بعيد العمال على الرغم من تدابير التقييد الاجتماعي التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار كوفيد 19.





وأغلقت الشرطة الطرق المحيطة بالميدان الواقع في حي كروزبرج في برلين، والتي كانت تقليديا مركز احتجاجات عيد العمال اليساري التي تحولت إلى أعمال عنف في الماضي؛ لمنع المزيد من الأشخاص من الانضمام إلى ما قالت متحدثة باسم الشرطة إنه تجمع غير قانوني.





ويتميز يوم العمال الدولي، المعروف أيضًا باسم عيد العمال أو 1 مايو، بمظاهرات كبيرة للعمال والنشطاء العماليين في جميع أنحاء العالم.





ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، أبلغت ألمانيا عن 163936 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 6736 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.



