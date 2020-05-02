6 فوائد لممارسة الرياضة في رمضان تقدمها كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان

أكدت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان الكريم لها العديد من الفوائد التى يمكن أن يحصل عليها الفرد، موضحة أن هناك ٥ فوائد لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان.





وهذه الفوائد تتلخص في:





١- تنشيط عمليات الأكسدة وإنتاج الطاقة.

٢- زيادة كفاءة عضلات الجسم.

٣- زيادة كفاءة الجهاز الدوري.

٤- تقوية الجهاز المناعي.

٥- القضاء على الخمول والكسل.

٦- المحافظة على سلامة الجهاز الحركي.



