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تعليم

صناعة مصرية.. باحثون يعملون على إنشاء وحدة متكاملة للوراثة الخلوية

السبت 02/مايو/2020 - 04:21 م
البحث العلمي
البحث العلمي
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نهلة الشربيني
قال المهندس محمود صلاح ، خريج كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، إنه ابتكر اختراعا فاز بجائزة جنيف والذي أجراه بالتعاون مع صديقه وليد زين صاحب الفكرة، حيث قام ببناء ما يقرب من 60% من البرنامج، الذي استطاع من خلاله عمل إضافة جديدة للتحليل الوراثي الخلوي للكروموسومات، بالإضافة إلى عمل نظاما أكثر جودة وأقل تكلفة من النظم المعمول به حاليا.


وأضاف "صلاح"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن الاختراع استغرق صنعه ما يزيد على العام ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذه بمستشفى الأطفال التابعة لجامعة المنصورة،  حيث استطاع الابتكار أن يحصد الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي من قبل.


واستكمل أنه عمل على تطوير تحديثات على تحاليل أكثر دقه وتعقيدا في مجال الوراثة الخلوية من بينها FISH ، CGH، لتكون نموذج وحدة متكاملة للوراثة الخلوية مصرية الصنع، موضحًا أنه يتم فحص الحالات للتعرف على الطفرات الجينية مثل متلازمة داون وتحاليل ما قبل الزواج بالإضافة إلى عدد من أنواع السرطان منها سرطان الدم والنخاع العظمي والغدد الليمفاوية.


وتابع : "تكلفة البرامج الأجنبية إلى 50000 يورو، اما مشروعه يصل سعره 350000 جنيه مصري، مشيرا إلى أنهم واجهتهم بعض لعوائق المادية او الفنية، حتى تواصلوا مع حاضنة "طريق" وهي إحدى مبادرات أكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى برنامج "انطلاق" الذي تقدمهم أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات".

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