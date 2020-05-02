انتهاء تصوير «سكر زيادة» والصباح يحتفل مع بطلاته قبل عودتهن إلى القاهرة

حرص المنتج صادق الصباح أمس على زيارة بطلات مسلسل "سكر زيادة" في مكان إقامتهن في بيروت ليودعهن شخصيًا والاطمئنان على كل أفراد فريق العمل الذي يستعد للسفر برحلة خاصة الى القاهرة بعدما انتهوا من تصوير كامل مشاهد مسلسل "سكر زيادة" في بيروت.





واحتفل الصبّاح مع طاقم العمل والممثلين بنجاح المسلسل الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية بعدما صُنف من المسلسلات الأكثر مشاهدة في السباق الرمضاني، وقد أشاد كبار النقاد بالعمل وبالثنائي ناديا الجندي ونبيلة عبيد التي تمكنت شركة الصبّاح إخوان من جمعهما في عمل واحد وفي قالب مختلف وجديد عن مسيرتهما الناجحة.





"سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد للمرة الأولى بعد سنوات من المنافسة فى السينما خلال الثمانينيات، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، وأخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.



