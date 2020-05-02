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فن

بالفيديو.. كريم قاسم يهاجم ريهام حجاج ويدافع عن تاجر المخدرات

السبت 02/مايو/2020 - 04:50 م
كريم قاسم
كريم قاسم
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محمد نحلة
انقسمت شلّة مسلسل لمّا كنّا صغيّرين، فبعدما كان وائل (كريم قاسم) مقتنعًا تمامًا بأن سليم (محمود حميدة) هو الذي قتل نهى (نسرين أمين)، ولفّق الجريمة لـحسن (نبيل عيسى)، عدل وائل عن اقتناعه بعد مصارحته لـسليم، ولأول مرة في أحداث المسلسل يواجه دنيا (ريهام حجاج) ويدافع عن سليم، في الوقت الذي تقتنع هي فيه بأنه هو القاتل ويتاجر في المخدرات.

ولأول مرة يخرج كريم قاسم عن شخصيته الهادئة مرحة الطبّاع وينفعل ويهاجم ريهام حجاج التي كانت دائمًا على وفاق معه، وقد اقترب فيديو المشهد من ربع مليون مشاهدة في أقل من يومًا واحد، لتبدأ معه أحداث المسلسل في التصاعد وتنقسم الشلة التي شاهدناها في الحلقة الأولى.

ويعرض مسلسل لما كنّا صغيرين على قناة dmc الساعة 9:30 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساءً.

ويقوم كريم قاسم بشخصية وائل وهو أحد الأصدقاء الخمسة الذين تربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة، ويعتبر وائل هو رابط الوصل بين الأربعة أصدقاء وكاتم الأسرار، كما يمتاز أيضًا بخفة الظل. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

مسلسل لما كنا صغيرين إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.

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