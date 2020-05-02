محافظ بني سويف: إعادة تأهيل وإعمار 300 منزل وتأثيث 242 مدرسة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية الدور الذي يساهم به المجتمع المدني في دعم جهود الدولة بمختلف المجالات التنموية، خاصة الجمعيات الأهلية التي تعمل على محور أساسي، وهو تعبئة جهود الأفراد (رجال أعمال – متطوعين وغيرهم) لإحداث التنمية في المجتمع لصالح المواطنين، وحل مشكلاتهم، والإسهام في تكامل ودفع جهود الدولة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.





وأشار محافظ بني سويف إلى أنه شكل لجنة لتوحيد جهود الجمعيات الأهلية لتعظيم دورها التنموي، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية قامت بدور مميز في أزمة السيول، وحاليا تواصل دعمها لجهود المحافظة في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا ، بجانب دورها الأساسي التنموي ، وهو مايجسد أهمية دور المشاركة المجتمعية.





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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير المساهمة المجتمعية خلال عام 2020، والذي استعرضته نهى محمد مدير التعاون الدولي بالمحافظة، حيث كشف التقرير عن دور الجمعيات الأهلية في المساهمة مع المحافظة لمجابهة تداعيات أزمة كورونا ، مشيرا إلى أبرز الجمعيات المشاركة: مصر الخير، جمعية الأورمان، مؤسسة نهضة بني سويف، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة أهل مصر للتنمية، شباب الخير، مؤسسة الكرمة للتنمية الشاملة ، وغيرها.





وساهمت الجمعيات الأهلية في مجالات توفير مساعدات عينية للمتضررين من العمالة اليومية والقرى الأكثر احتياجا مثل : كراتين مواد غذائية ولحوم ووجبات جاهزة وأثاث وأغطية لعدد 18 ألف مستفيد ،بجانب صرف كفالة مادية شهرية لبعضهم ،وإمداد بعض المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية.





وفيما يتعلق بجهود وانشطة الجمعيات الأساسية والمستمرة في دعم كافة القطاعات التنموية الأخرى، تم إعادة تأهيل وإعمار300 منزل ، بجانب قوافل طبية، وتحمل علاج، وعمليات جراحية وتركيب أطراف صناعية، وتوعية المواطنين ضد مخاطر الحرائق، بجانب التمويل متناهي الصغر.





وبالنسبة للمساعدات الخيرية التي تقوم بها الجمعيات بشكل مستمر ضمن خطتها لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، مثل : إعانات شهرية ، تيسيرات زواج، مستلزمات منزلية ، مصروفات دراسية ،كفالة يتيم، تم تأثيث 242 مدرسة تعليم مجتمعي ، واستكمال أعمال محطات صرف صحي صفط ميدوم بالواسطى وسيد عبد القادر "إم بي آر" بمركز ناصر.