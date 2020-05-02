أحد المتعافين من كورونا : 4 أعراض إذا شعرت بأحدهم عليك التزام المنزل .. صور





ونشرت منظمة الصحة العالمية الأعراض الشائعة لمصابي فيروس كورونا حول العالم ، و حثت المواطنين على البقاء في المنازل للحفاظ على صحتهم من ذلك الوباء ، و لكن يضطر البعض إلى الخروج و مواجهة الفيروس و على رأسهم الأطباء و الممرضين و الشرطةو الجيش و أفراد الأمن و عمال النظافة .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن أحد أفراد الامن بمستشفى في بريطانيا أصيب بفيروس كورونا بعد تواجده في الجناح الخاص بالفيروسات التاجية بالمستشفى .





أصيب فرد الأمن البالغ من العمر 45 عام ، بعد مخالطته لأحد أفراد الطاقم الطبي ، و شعر بأعراض برد شديدة و صداع كاد أن يكسر عظام جمجمته ، حسب ما ورد في الصحيفة .





تلقى الرجل العلاج في المستشفى حتى تماثل الشفاء ، و لكنه يروي أنها كانت رحلة شاقه ذاق فيها إحساس الموت و لم يكن يتوقع أنه سينجو منها .





أشار ذلك الرجل بعد الشفاء إلى بعض الاعراض الخطيرة التي توضح أن الشخص مريض بفيروس كورونا ، منها :

-ضيق في التنفس و ضربات سريعة في القلب .

- سعال جاف و حرقة شديدة في الحلق .

-آلام في عظام الجسم كله .

-آلم في الخصيتين .

أصبحت كورونا شبح يطارد المواطنين في جميع أنحاء العالم ، منذ اللحظة الأولى التي اعلنت فيها الصين تفشي كورونا داخل منطقة سوق ووهان الشهير و منه إلى جميع أنحاء العالم .