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منوعات

أحد المتعافين من كورونا : 4 أعراض إذا شعرت بأحدهم عليك التزام المنزل .. صور

السبت 02/مايو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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مريم صليب
أصبحت كورونا شبح يطارد المواطنين في جميع أنحاء العالم ، منذ اللحظة الأولى التي اعلنت فيها الصين تفشي كورونا داخل منطقة سوق ووهان الشهير و منه إلى جميع أنحاء العالم . 

ونشرت منظمة الصحة العالمية الأعراض الشائعة لمصابي فيروس كورونا حول العالم ، و حثت المواطنين على البقاء في المنازل للحفاظ على صحتهم من ذلك الوباء ، و لكن يضطر البعض إلى الخروج و مواجهة الفيروس و على رأسهم الأطباء و الممرضين و الشرطةو الجيش و أفراد الأمن و عمال النظافة . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن أحد أفراد الامن بمستشفى في بريطانيا أصيب بفيروس كورونا بعد تواجده في الجناح الخاص بالفيروسات التاجية بالمستشفى .

أصيب فرد الأمن البالغ من العمر 45 عام ، بعد مخالطته لأحد أفراد الطاقم الطبي ، و شعر بأعراض برد شديدة و صداع كاد أن يكسر عظام جمجمته ، حسب ما ورد في الصحيفة . 

تلقى الرجل العلاج في المستشفى حتى تماثل الشفاء ، و لكنه يروي أنها كانت رحلة شاقه ذاق فيها إحساس الموت و لم يكن يتوقع أنه سينجو منها . 

أشار ذلك الرجل بعد الشفاء إلى بعض الاعراض الخطيرة التي توضح أن الشخص مريض بفيروس كورونا  ، منها : 
 -ضيق في التنفس و ضربات سريعة في القلب . 
- سعال جاف و حرقة شديدة في الحلق . 
-آلام في عظام الجسم كله . 
-آلم في الخصيتين . 
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